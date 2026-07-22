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יוון צפויה לאשר רכישת מערכות הגנה אוויריות ישראליות ב-3 מיליארד אירו

כלי תקשורת יוונים מדווחים כי יוון צפויה לאשר עסקת רכש של מערכות הגנה אווירית ישראליות בהיקף של 3 מיליארד אירו, שתהווה את ליבת רשת ההגנה המשולבת החדשה "מגן אכילס". המערך ישלב את מערכות ברק MX, קלע דוד ו-SPYDER עם מטוסי F-35 ו-F-16 Viper, פריגטות Belharra וסוללות פטריוט, במסגרת רשת פיקוד אחת המסוגלת להתמודד עם מטוסים, טילים בליסטיים, כטב"מים וטילי שיוט. מדובר באחד ממיזמי ההתעצמות והמודרניזציה הצבאית הגדולים ביותר של יוון בעשורים האחרונים.