טראמפ באיום חריף: כל פגיעה במצר הורמוז - תיענה בהפצצת גשר או תחנת כוח גם בטהרן
ארה"ב משלימה לילה ה-11 של תקיפות נרחבות באיראן • משמרות המהפכה מגיבות בירי על מדינות המפרץ | האיום החדש של הנשיא האמריקאי (בעולם)
ארה"ב משלימה לילה ה-11 של תקיפות נרחבות באיראן • משמרות המהפכה מגיבות בירי על מדינות המפרץ | האיום החדש של הנשיא האמריקאי (בעולם)
המשטרה עצרה חשוד שני בהצתות בית הקפה "בנדיטה" ברמת גן • החשוד, בן 19 מביתר עילית, יובא מחר לדיון בהארכת מעצר | שלוש הצתות במקום (משטרה)שאול כהנא
צה"ל מגביר בימים האחרונים את היקף הפיצוצים היזומים בכפרי הקו הצהוב בדרום לבנון. מאז חצות דווח על פיצוצים יזומים במספר אתרים: ברעשית, חדאת'א (3 פיצוצים), בית יאחון, כפר תבנית (2 פיצוצים), חולא, עלי א-טאהר ואדי סאלוקי. בנוסף, ישנם דיווחים על הצתת מבנים בכפרים לבנונים שונים.צוות בבלי
כלי תקשורת יוונים מדווחים כי יוון צפויה לאשר עסקת רכש של מערכות הגנה אווירית ישראליות בהיקף של 3 מיליארד אירו, שתהווה את ליבת רשת ההגנה המשולבת החדשה "מגן אכילס". המערך ישלב את מערכות ברק MX, קלע דוד ו-SPYDER עם מטוסי F-35 ו-F-16 Viper, פריגטות Belharra וסוללות פטריוט, במסגרת רשת פיקוד אחת המסוגלת להתמודד עם מטוסים, טילים בליסטיים, כטב"מים וטילי שיוט. מדובר באחד ממיזמי ההתעצמות והמודרניזציה הצבאית הגדולים ביותר של יוון בעשורים האחרונים.צוות בבלי
צבא ירדן הודיע כי יירט 4 מתוך 6 טילים ששוגרו מאיראן לעבר עקבה. שני הטילים הנוספים נפלו באזורים לא מיושבים. בחסדי השם לא היו נפגעים. נשמעו הדי התפוצצויות בעקבה בעקבות השיגורים.צוות בבלי
פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, ראני עוף ושאדי עאידי, שהורשעו בקשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה (משפט)משה כהן
ממשל טראמפ מתכוון להגיש לקונגרס בימים הקרובים הסכם לשיתוף טכנולוגיה גרעינית עם סעודיה, שיאפשר לגורמים אמריקניים לסייע בפיתוח תעשיית גרעין אזרחית. ההסכם אינו כולל את "הפרוטוקול הנוסף" של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המאפשר פיקוח מחמיר, וגם לא את "תקן הזהב" האוסר על העשרת אורניום ועיבוד דלק גרעיני משומש. לקונגרס יעמדו כ-90 יום להתנגד להסכם.צוות בבלי
צה"ל מזהה שיגורים איראניים לעבר עקבה בירדן הסמוכה לאילת • אזעקות הופעלו בעיר הירדנית ופיצוצים נשמעו באילת | במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא וביטחון)ב. ניסני
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פתחו תא מטען ברכב במעבר המנהרות • בתוכו התגלה חמור כפות ברגליו | הנהג, תושב ביתר עילית, טען שהחיה חולה והוא מעבירה לחווה בנווה יעקב (משטרה)קובי אטינגר
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