בבלי
מבזק "רוצה לחנוק את לומדי התורה"

זעזוע: בנט מכריז מלחמה כלכלית על החרדים ומציג תוכנית דרקונית

גורם בכיר במפלגות החרדיות תוקף את נפתלי בנט, בשיחה עם 'בבלי', בעקבות הטור המסית שפרסם ערב תשעה באב: "חזר לפוליטיקה רק כדי להסית, המשתמש בימי האבל כדי לזרוע שנאת חינם ולנסות להרעיב משפחות חרדיות באכזריות" • מתקפה חריפה על התוכנית לשלול ממשפחות חרדיות סבסוד מעונות יום, הנחות בארנונה והטבות דיור: "פניו האמיתיות נחשפות - הוא רוצה לחנוק את לומדי התורה" • הגורם הבכיר מבהיר: "ניסיונות ההתערבות בחינוך החרדי הטהור ייבלמו; לא נמכור את נפש ילדינו" (חרדים)

נחמן שטרנהרץ בבלי
זעזוע: בנט מכריז מלחמה כלכלית על החרדים ומציג תוכנית דרקונית
צילום: צילום: Avshalom Sassoni/Flash90
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כטב"מים אוקראיניים פגעו במחסנים של Wildberries, הקמעונאית המקוונת הגדולה ברוסיה, בקרסנודאר ובנווינומיסק. אוקראינה טוענת שהחברה מאפשרת ייבוא ושינוע של רכיבים לבניית רחפנים וכטב"מים. עד כה נפגעו ארבעה מתוך עשרה מרכזי הענק של החברה, וכחצי מיליון מ"ר משטחיה עלו באש.

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ברקע טעונות שהופצו בעולם ולפיהן צה"ל פוגע במכוון בספורטאים פלסטינים תמימים ברצועת עזה, חושף  הערבצה"ל נתונים ומידע מודיעיני מפורט המוכיחים כי שחקנים, מאמנים ואף שופט כדורגל בינלאומי שהוצגו כאזרחים תמימים – היו למעשה מחבלים פעילים בזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי | בין הדמויות שחוסלו נמנים מפקדי פלוגות, מחבלי נ"ט, ואף כאלה שפשטו בפועל לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר | הפנים והשמות (צבא וביטחון)

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ארה"ב משלימה לילה ה-11 של תקיפות נרחבות באיראן • משמרות המהפכה מגיבות בירי על מדינות המפרץ | האיום החדש של הנשיא האמריקאי (בעולם)

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החשוד הנוסף: חרדי נעצר בחשד להצתת בית הקפה שפתוח בשבת

המשטרה עצרה חשוד שני בהצתות בית הקפה "בנדיטה" ברמת גן • החשוד, בן 19 מביתר עילית, יובא מחר לדיון בהארכת מעצר | שלוש הצתות במקום (משטרה)

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צה"ל מגביר פיצוצים יזומים בכפרי דרום לבנון

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צוות בבלי
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