זעזוע: בנט מכריז מלחמה כלכלית על החרדים ומציג תוכנית דרקונית
גורם בכיר במפלגות החרדיות תוקף את נפתלי בנט, בשיחה עם 'בבלי', בעקבות הטור המסית שפרסם ערב תשעה באב: "חזר לפוליטיקה רק כדי להסית, המשתמש בימי האבל כדי לזרוע שנאת חינם ולנסות להרעיב משפחות חרדיות באכזריות" • מתקפה חריפה על התוכנית לשלול ממשפחות חרדיות סבסוד מעונות יום, הנחות בארנונה והטבות דיור: "פניו האמיתיות נחשפות - הוא רוצה לחנוק את לומדי התורה" • הגורם הבכיר מבהיר: "ניסיונות ההתערבות בחינוך החרדי הטהור ייבלמו; לא נמכור את נפש ילדינו" (חרדים)