זעזוע: בנט מכריז מלחמה כלכלית על החרדים ומציג תוכנית דרקונית

בבלי

נשיא ארה"ב טראמפ הכריז על משוואה חדשה מול איראן: "מעתה ואילך, בכל פעם שאיראן תירה לעבר ספינה במצר הורמוז - בין אם באמצעות טיל, רקטה, כטב"ם או כל נשק אחר - ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת". בתגובה, פרופסור מחמד מרנדי, חבר משלחת המו"מ האיראנית, אמר: "אם כך אז הגיעה העת לפנות את כווית, קטר, סעודיה, בחריין, איחוד האמירויות וככל הנראה גם את עומאן".