בריטניה פינתה את השגרירות מאיראן, טראמפ רמז: "הם יהיו מוכנים בקרוב"
איראן מאיימת להשבית תשתיות אמריקאיות במזרח התיכון בתגובה לאיומי טראמפ | בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן והזהירה מנסיעה לאזורים מסוימים בישראל (בעולם)
איראן מאיימת להשבית תשתיות אמריקאיות במזרח התיכון בתגובה לאיומי טראמפ | בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן והזהירה מנסיעה לאזורים מסוימים בישראל (בעולם)
ממשל טראמפ בוחן תקיפות צבאיות במערב אפריקה נגד ארגון JNIM המזוהה עם אל-קאעידה | המהלך מעורר מחלוקת בממשל (בעולם)אריה רוזן
וושינגטון עדכנה את ישראל על תכנית להסלמה משמעותית • יעד מרכזי: אתר הר המכוש | החשש: איראן תירה לישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני
שכונת 'מאה שערים' הירושלמית התעטפה הערב (רביעי) באבל וביגון, בתי הכנסת בשכונה התמלאו בזקנים ונערים שישבו על הארץ וקוננו על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ע"י קריאת מגילת איכה לאור הנרות | חיים גולדברג תיעד ומגיש גלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
איצלה כץ במהדורת מעייריב עצובה במיוחד - חוזר לאירועי תשעה באב עם אנלוגיה מצמררת לאירועים המצולמים מטבח ה-7 באוקטובר | הפילוג בעם היהודי, האויב שדחק לאחדות רגע אחד מאוחר מידי - והתפילה שנחזה בעינינו בשוב השם לציון ברחמים (מעייריב)איצלה כץ
בראיון שהעניק לפודקאסט "הכל פתוח", התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן חריג ליחסיו עם בתו הבכורה נועה, מנישואיו הראשונים, נכדיו והשמועות המתמשכות בתקשורת על נתק משפחתי | נתניהו הדף את הטענות לנתק, ציין כי השניים שומרים על קשר ואף נפגשים בחגים, והסביר כי הימנעותו מלדבר עליה בפומבי נובעת מבחירתה האישית להימנע מחשיפה. בדבריו תקף נתניהו בחריפות את הדיווחים בתקשורת בנושא וכינה אותם "תעשייה של שקרים" (אנשים)יאיר טוקר
סגן נשיא ארצות הברית יוצא בהתקפה חסרת תקדים ומאשים שרים בממשלת ישראל בניסיון מכוון לתמרן את דעת הקהל האמריקנית ולהאריך בכוח את המערכה הצבאית המורכבת מול איראן, בזמן שהבית הלבן מאשר פומבית את עצם ניסיונות ההשפעה הזרים (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה מיוחדת לתקשורת בערב תשעה באב. סקר את השנים האחרונות, התייחס לאתגרים הביטחוניים והחברתיים שעמדו בפני המדינה, והצהיר על כוונתו לפעול להקמת ממשלה לאומית רחבה ויציבה לקראת הבחירות הקרובות, תוך דגש על צורך באחדות בעם | רומז לבאות? "אתגרים רבים לפנינו" (בארץ)יוני גבאי
כוחות צה"ל עיכבו היום (ד') מספר אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב החרמון וניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה. האזרחים הועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בתוקף את האירוע והגדיר אותו כעבירה פלילית המסכנת אזרחים וכוחות. הצבא קרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולהפסיק את התופעה החוזרת הפוגעת בפעילות הכוחות.צוות בבלי
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