ארה"ב מכריזה רשמית: נחתם הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה

מבזקים נוספים
דאגה בישראל: ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם גרעיני
ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי ל-30 שנה | ההסכם אינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל ומעורר חששות מפיתוח יכולת גרעינית צבאית (בעולם)אריה רוזן
בריטניה פינתה את השגרירות מאיראן, טראמפ רמז: "הם יהיו מוכנים בקרוב"
איראן מאיימת להשבית תשתיות אמריקאיות במזרח התיכון בתגובה לאיומי טראמפ | בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן והזהירה מנסיעה לאזורים מסוימים בישראל (בעולם)אריה רוזן
תותחי מלחמה: טראמפ מתכנן תקיפות במדינה שמינית במספר
ממשל טראמפ בוחן תקיפות צבאיות במערב אפריקה נגד ארגון JNIM המזוהה עם אל-קאעידה | המהלך מעורר מחלוקת בממשל (בעולם)אריה רוזן
כוננות מלחמה: ארה"ב הודיעה שתתקוף בקרוב באיראן עם מפציצים כבדים
וושינגטון עדכנה את ישראל על תכנית להסלמה משמעותית • יעד מרכזי: אתר הר המכוש | החשש: איראן תירה לישראל (צבא וביטחון)ב. ניסני
בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים | בחושך ולאור נרות - כך קראו איכה בשכונת 'מאה שערים'
שכונת 'מאה שערים' הירושלמית התעטפה הערב (רביעי) באבל וביגון, בתי הכנסת בשכונה התמלאו בזקנים ונערים שישבו על הארץ וקוננו על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ע"י קריאת מגילת איכה לאור הנרות | חיים גולדברג תיעד ומגיש גלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
התיעודים, הצרחות והזוועות: הפוגרום שלא נגמר | מעייריב
איצלה כץ במהדורת מעייריב עצובה במיוחד - חוזר לאירועי תשעה באב עם אנלוגיה מצמררת לאירועים המצולמים מטבח ה-7 באוקטובר | הפילוג בעם היהודי, האויב שדחק לאחדות רגע אחד מאוחר מידי - והתפילה שנחזה בעינינו בשוב השם לציון ברחמים (מעייריב)איצלה כץ
נתניהו נשאל אם נכדיו מבתו החרדית יודעים מי זה "סבא ביבי"; כך הוא הגיב
בראיון שהעניק לפודקאסט "הכל פתוח", התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן חריג ליחסיו עם בתו הבכורה נועה, מנישואיו הראשונים, נכדיו והשמועות המתמשכות בתקשורת על נתק משפחתי | נתניהו הדף את הטענות לנתק, ציין כי השניים שומרים על קשר ואף נפגשים בחגים, והסביר כי הימנעותו מלדבר עליה בפומבי נובעת מבחירתה האישית להימנע מחשיפה. בדבריו תקף נתניהו בחריפות את הדיווחים בתקשורת בנושא וכינה אותם "תעשייה של שקרים" (אנשים)יאיר טוקר
"חוסר נוחות ניכרת": בבית הלבן מתנערים מאמירות חריגות נגד ישראל
סגן נשיא ארצות הברית יוצא בהתקפה חסרת תקדים ומאשים שרים בממשלת ישראל בניסיון מכוון לתמרן את דעת הקהל האמריקנית ולהאריך בכוח את המערכה הצבאית המורכבת מול איראן, בזמן שהבית הלבן מאשר פומבית את עצם ניסיונות ההשפעה הזרים (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל