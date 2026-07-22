דאגה בישראל: ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם גרעיני 

החלק שרצו לצנזר

בראיון שהעניק לפודקאסט "הכל פתוח", התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן חריג ליחסיו עם בתו הבכורה נועה, מנישואיו הראשונים, נכדיו והשמועות המתמשכות בתקשורת על נתק משפחתי | נתניהו הדף את הטענות לנתק, ציין כי השניים שומרים על קשר ואף נפגשים בחגים, והסביר כי הימנעותו מלדבר עליה בפומבי נובעת מבחירתה האישית להימנע מחשיפה. בדבריו תקף נתניהו בחריפות את הדיווחים בתקשורת בנושא וכינה אותם "תעשייה של שקרים" (אנשים)