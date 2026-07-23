איראן טוענת: השמדנו מערכות הגנה אמריקאיות בירדן
משמרות המהפכה האיראניים פרסמו הודעה רשמית לפיה שיגרו טילים לעבר ירדן והשמידו מכ"ם של מערכת ההגנה האמריקאית THAAD. לטענתם, הותקפו והושמדו גם מערכת הגנה אווירית מסוג פטריוט ומכ"ם C-RAM.
משמרות המהפכה האיראניים פרסמו הודעה רשמית לפיה שיגרו טילים לעבר ירדן והשמידו מכ"ם של מערכת ההגנה האמריקאית THAAD. לטענתם, הותקפו והושמדו גם מערכת הגנה אווירית מסוג פטריוט ומכ"ם C-RAM.
צבא ארה"ב תקף הלילה יעדים רבים באיראן ולראשונה בסבב הנוכחי השתמש במפציץ B-1 • משמרות המהפכה מאיימות: מצר הורמוז סגור לחלוטין | ההסלמה הגדולה (בעולם)יוסי נכטיגל
ארה"ב ביצעה הלילה תקיפות באיראן בלילה ה-12 ברציפות, בעוצמה נמוכה יותר מהלילות הקודמים. במעבר הגבול שלאמג'ה בין עיראק לאיראן נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 11 נוספים בתקיפה על נקודה של משמרות המהפכה. בנוסף הותקפו יעדים במחוז ח'וזאסתן (אחוואז, אנדימשכ, ראמשיר), בסיס צבאי במערב איראן (כרמאנשאה), ומספר יעדים בדרום איראן כולל בושהר - שם דווח על פגיעה בתחנת כוח הסמוכה לתחנה הגרעינית. איראן הגיבה בתקיפות על כווית.צוות בבלי
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