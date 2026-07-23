איראן טוענת: השמדנו מערכות הגנה אמריקאיות בירדן

בבלי

ארה"ב ביצעה הלילה תקיפות באיראן בלילה ה-12 ברציפות, בעוצמה נמוכה יותר מהלילות הקודמים. במעבר הגבול שלאמג'ה בין עיראק לאיראן נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 11 נוספים בתקיפה על נקודה של משמרות המהפכה. בנוסף הותקפו יעדים במחוז ח'וזאסתן (אחוואז, אנדימשכ, ראמשיר), בסיס צבאי במערב איראן (כרמאנשאה), ומספר יעדים בדרום איראן כולל בושהר - שם דווח על פגיעה בתחנת כוח הסמוכה לתחנה הגרעינית. איראן הגיבה בתקיפות על כווית.