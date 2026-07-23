בבלי
מבזק בבלי

איראן טוענת: השמדנו מערכות הגנה אמריקאיות בירדן

משמרות המהפכה האיראניים פרסמו הודעה רשמית לפיה שיגרו טילים לעבר ירדן והשמידו מכ"ם של מערכת ההגנה האמריקאית THAAD. לטענתם, הותקפו והושמדו גם מערכת הגנה אווירית מסוג פטריוט ומכ"ם C-RAM.

צוות בבלי בבלי
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08:46
הלילה ה-12 ברציפות

הסלמה: ארה"ב תקפה באיראן באמצעות מפציץ B1

צבא ארה"ב תקף הלילה יעדים רבים באיראן ולראשונה בסבב הנוכחי השתמש במפציץ B-1 • משמרות המהפכה מאיימות: מצר הורמוז סגור לחלוטין | ההסלמה הגדולה (בעולם)

יוסי נכטיגל
08:23
בבלי

ארה"ב תקפה יעדים באיראן: 2 הרוגים ו-11 פצועים במעבר הגבול עם עיראק

ארה"ב ביצעה הלילה תקיפות באיראן בלילה ה-12 ברציפות, בעוצמה נמוכה יותר מהלילות הקודמים. במעבר הגבול שלאמג'ה בין עיראק לאיראן נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 11 נוספים בתקיפה על נקודה של משמרות המהפכה. בנוסף הותקפו יעדים במחוז ח'וזאסתן (אחוואז, אנדימשכ, ראמשיר), בסיס צבאי במערב איראן (כרמאנשאה), ומספר יעדים בדרום איראן כולל בושהר - שם דווח על פגיעה בתחנת כוח הסמוכה לתחנה הגרעינית. איראן הגיבה בתקיפות על כווית.

צוות בבלי
00:07
יחסים מסוכנים

דאגה בישראל: ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם גרעיני 

ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי ל-30 שנה | ההסכם אינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל ומעורר חששות מפיתוח יכולת גרעינית צבאית (בעולם)

אריה רוזן
23:47
כיכר השבת

ארה"ב מכריזה רשמית: נחתם הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה

23:13
הסלמה כוללת

בריטניה פינתה את השגרירות מאיראן, טראמפ רמז: "הם יהיו מוכנים בקרוב"

איראן מאיימת להשבית תשתיות אמריקאיות במזרח התיכון בתגובה לאיומי טראמפ | בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן והזהירה מנסיעה לאזורים מסוימים בישראל (בעולם)

אריה רוזן
23:12
דאגה בארה"ב

תותחי מלחמה: טראמפ מתכנן תקיפות במדינה שמינית במספר 

ממשל טראמפ בוחן תקיפות צבאיות במערב אפריקה נגד ארגון JNIM המזוהה עם אל-קאעידה | המהלך מעורר מחלוקת בממשל (בעולם)

אריה רוזן
23:12
בישראל נערכים

כוננות מלחמה: ארה"ב הודיעה שתתקוף בקרוב באיראן עם מפציצים כבדים

וושינגטון עדכנה את ישראל על תכנית להסלמה משמעותית • יעד מרכזי: אתר הר המכוש | החשש: איראן תירה לישראל (צבא וביטחון)

ב. ניסני
22:48
עִיר רַבָּתִי עָם

בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים | בחושך ולאור נרות - כך קראו איכה בשכונת 'מאה שערים'

שכונת 'מאה שערים' הירושלמית התעטפה הערב (רביעי) באבל וביגון, בתי הכנסת בשכונה התמלאו בזקנים ונערים שישבו על הארץ וקוננו על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ע"י קריאת מגילת איכה לאור הנרות | חיים גולדברג תיעד ומגיש גלריה (חרדים)

חיים רוזנבוים
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