דיווח על דקירה ביישוב אלון מורה שבשומרון
צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על אירוע דקירה במרחב היישוב אלון מורה שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים כעת.
צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על אירוע דקירה במרחב היישוב אלון מורה שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים כעת.
ראש ממשלת עיראק החדש עלי א-זידי נחת בטהרן, שם ייפגש עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ועם בכירים נוספים. הביקור מגיע ימים ספורים לאחר שא-זידי נפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון.צוות בבלי
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שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הצהיר כי איראן אינה מוכנה להגיע לעסקה עם ארה"ב בשלב זה. לדבריו, אם המצב יימשך, איראן תשלם מחיר כבד שילך ויגדל מדי לילה עד שיתעשתו. רוביו הוסיף כי איראן הכניסה את החות'ים לעימות, והביע תקווה שהחות'ים יפסיקו לבצע תקיפות.צוות בבלי
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משמרות המהפכה האיראניים פרסמו הודעה רשמית לפיה שיגרו טילים לעבר ירדן והשמידו מכ"ם של מערכת ההגנה האמריקאית THAAD. לטענתם, הותקפו והושמדו גם מערכת הגנה אווירית מסוג פטריוט ומכ"ם C-RAM.צוות בבלי
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ארה"ב ביצעה הלילה תקיפות באיראן בלילה ה-12 ברציפות, בעוצמה נמוכה יותר מהלילות הקודמים. במעבר הגבול שלאמג'ה בין עיראק לאיראן נהרגו 2 בני אדם ונפצעו 11 נוספים בתקיפה על נקודה של משמרות המהפכה. בנוסף הותקפו יעדים במחוז ח'וזאסתן (אחוואז, אנדימשכ, ראמשיר), בסיס צבאי במערב איראן (כרמאנשאה), ומספר יעדים בדרום איראן כולל בושהר - שם דווח על פגיעה בתחנת כוח הסמוכה לתחנה הגרעינית. איראן הגיבה בתקיפות על כווית.צוות בבלי
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