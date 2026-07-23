דיווח על דקירה ביישוב אלון מורה שבשומרון

בבלי

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הצהיר כי איראן אינה מוכנה להגיע לעסקה עם ארה"ב בשלב זה. לדבריו, אם המצב יימשך, איראן תשלם מחיר כבד שילך ויגדל מדי לילה עד שיתעשתו. רוביו הוסיף כי איראן הכניסה את החות'ים לעימות, והביע תקווה שהחות'ים יפסיקו לבצע תקיפות.