פיגוע דקירה במרחב גנים שבמנשה - המחבל נוטרל
צה"ל מדווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. המחבל נוטרל על ידי כוחות הביטחון. הפרטים המדויקים של האירוע נמצאים כעת בבדיקה.
צה"ל מדווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. המחבל נוטרל על ידי כוחות הביטחון. הפרטים המדויקים של האירוע נמצאים כעת בבדיקה.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט דרמטי בו הבהיר כי ההסכם עם סעודיה לא ייכנס לתוקף כל עוד לא תצטרף להסכמי אברהם | הדברים המלאים (חדשות)ישראל גראדווהל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין משרד האנרגיה האמריקאי לסעודיה יאושר, אך מותנה לחלוטין בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם. טראמפ הבהיר כי ההסכם נוגע רק לשימושים לא צבאיים וללא העשרת חומר גרעיני, בדומה להסכמים קיימים עם מדינות אחרות. "ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה" כתב.צוות בבלי
שני מחבלים דקרו אזרח ישראלי סמוך ליישוב איתמר שבשומרון במהלך מאמצי כיבוי שריפה שפרצה במקום. אזרח נוסף שהיה במקום זיהה את הפיגוע וחיסל את שני המחבלים. הפצוע פונה במסוק של יחידה 669 לבית חולים. כוחות צה"ל סורקים במרחב הכפר בית פוריק והטילו עליו כתר. חוקרי כבאות והצלה יחד עם חוקרי המשטרה החלו בחקירת נסיבות פרוץ השריפה.צוות בבלי
ראש ממשלת עיראק החדש עלי א-זידי נחת בטהרן, שם ייפגש עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ועם בכירים נוספים. הביקור מגיע ימים ספורים לאחר שא-זידי נפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על אירוע דקירה במרחב היישוב אלון מורה שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים כעת.צוות בבלי
קו אש נרחב בחוות דרך אברהם סמוך לאלון מורה • קשיים בגישה קרקעית הובילו להזנקת מטוסי כיבוי | מאמצי הכיבוי נמשכים גם בשעה זו בתקווה לבלום את ההתפשטות (חדשות בארץ)קובי רוזן
שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הצהיר כי איראן אינה מוכנה להגיע לעסקה עם ארה"ב בשלב זה. לדבריו, אם המצב יימשך, איראן תשלם מחיר כבד שילך ויגדל מדי לילה עד שיתעשתו. רוביו הוסיף כי איראן הכניסה את החות'ים לעימות, והביע תקווה שהחות'ים יפסיקו לבצע תקיפות.צוות בבלי
פיקוד המרכז האמריקני השלים סבב תקיפות נרחב נגד יכולות ימיות ומערכות הגנה אווירית • למעלה מ-50 אלף חיילים דרוכים באזור | המתיחות מגיעה לשיאים חדשים (בעולם)יוסי נכטיגל
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