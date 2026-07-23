פיגוע דקירה במרחב גנים שבמנשה - המחבל נוטרל

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין משרד האנרגיה האמריקאי לסעודיה יאושר, אך מותנה לחלוטין בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם. טראמפ הבהיר כי ההסכם נוגע רק לשימושים לא צבאיים וללא העשרת חומר גרעיני, בדומה להסכמים קיימים עם מדינות אחרות. "ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה" כתב.