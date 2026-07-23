פליטת פה בשידור? "אנחנו לקראת מתקפה באיראן, אפילו בסוף השבוע"
חבר הכנסת משה סעדה רמז על הסלמה צבאית מיידית • העריך כי מתקפה ישראלית עשויה לצאת לפועל בימים הקרובים | "אלו הערכות" - הבהיר לאחר מכן (צבא וביטחון)
חבר הכנסת משה סעדה רמז על הסלמה צבאית מיידית • העריך כי מתקפה ישראלית עשויה לצאת לפועל בימים הקרובים | "אלו הערכות" - הבהיר לאחר מכן (צבא וביטחון)
הטרוריסט היפני קוזו אוקמוטו, מהאחראים לטבח הקטלני בנמל התעופה בלוד בשנת 1972 שבו נרצחו 24 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים, הלך לעולמו בביירות בגיל 78 | אוקמוטו, שהיה היחיד מחברי חוליית הטרור ששרד את הפיגוע, נפצע, נלכד ונידון למאסר עולם בישראל, אך שוחרר כעבור 13 שנים במסגרת עסקת ג'יבריל. מאז שחרורו חיה הטרוריסט בלבנון תחת חסות ארגוני הטרור, תוך שממשלת לבנון מסרבת בעקביות לבקשות ההסגרה מצד יפן, עד להודעה על מותו ברובע הדאחייה (בעולם)דניאל הרץ
הנשיא האמריקני מסר בשיחה עם ברק רביד כי הוא קרוב לקבל החלטה על תקיפה מסיבית באיראן • הבהיר: ישראל תצטרף תוך 2 דקות אם אבקש, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד | ההכרעה מתקרבת (בעולם)דוד הכהן
מבצע מודיעיני בינלאומי יוצא דופן של המוסד, שב"כ ושירותי ביון בעולם סיכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליה מבצעית זרה לישראל במטרה להתנקש בחייהם של בכירים ישראלים. השרשרת המורכבת נחשפה ונפרמה לחלוטין. המגייס המרכזי מצרפת ("פיליפ") גורש, בעוד קציני המודיעין בטהרן נחשפו ותמונותיהם הותרו לפרסום (ביטחון)דניאל הרץ
כוחות משטרה גדולים, יחד עם מתנדבים, יחידות השיטור הימי, צוללנים ומסוק מהמערך האווירי, מנהלים בשעות האחרונות חיפושים נרחבים וקדחתניים בים, באוויר ובביבשה אחר יובל כוגן, פעוט בן 4 בלבד מאשקלון, אשר נעלם באזור חוף חופית בעיר. האירוע מוגדר כאיתור נעדר בסיכון, והמשטרה שבה ופונה לציבור הרחב בבקשה לסייע במידע ובערנות במטרה לאתרו בהקדם האפשרי ולהבטיח את שלומו (בארץ)מישאל לוי
ראש הממשלה נתניהו הגיב להודעת הנשיא טראמפ הקושרת בין הסכם הגרעין האזרחי לסעודיה לבין הנורמליזציה עם ישראל. נתניהו אמר כי הפעולה הצבאית המשותפת של ארה"ב וישראל נגד המשטר בטהרן וההכרעה הישראלית של ציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחיב את מעגל השלום. "כפי שאמר הנשיא דונלד טראמפ, הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית בדרך לשלום במזרח התיכון. שלום מתוך עוצמה" אמר.צוות בבלי
צה"ל מדווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. המחבל נוטרל על ידי כוחות הביטחון. הפרטים המדויקים של האירוע נמצאים כעת בבדיקה.צוות בבלי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט דרמטי בו הבהיר כי ההסכם עם סעודיה לא ייכנס לתוקף כל עוד לא תצטרף להסכמי אברהם | הדברים המלאים (חדשות)ישראל גראדווהל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין משרד האנרגיה האמריקאי לסעודיה יאושר, אך מותנה לחלוטין בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם. טראמפ הבהיר כי ההסכם נוגע רק לשימושים לא צבאיים וללא העשרת חומר גרעיני, בדומה להסכמים קיימים עם מדינות אחרות. "ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה" כתב.צוות בבלי
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