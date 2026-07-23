טראמפ: "מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, ערוכים באופן מלא"

בבלי

ראש הממשלה נתניהו הגיב להודעת הנשיא טראמפ הקושרת בין הסכם הגרעין האזרחי לסעודיה לבין הנורמליזציה עם ישראל. נתניהו אמר כי הפעולה הצבאית המשותפת של ארה"ב וישראל נגד המשטר בטהרן וההכרעה הישראלית של ציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחיב את מעגל השלום. "כפי שאמר הנשיא דונלד טראמפ, הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית בדרך לשלום במזרח התיכון. שלום מתוך עוצמה" אמר.