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פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף

הדיווח הראשוני התקבל בשעה 13:00 מאביו של יובל כוגן בן ה-4 • האב מסר שהילד נעלם באזור הדיונות בין המצוק לחוף | המשטרה בוחנת את כלל כיווני החקירה (בארץ)

חזקי שטרן בבלי
פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף
צילום: צילום: דוברות המשטרה
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