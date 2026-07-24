פריימריז בציונות הדתית: 10 מועמדים יתמודדו על הרשימה לכנסת
ההצבעה תתקיים ביום ראשון הקרוב בקרב 200 חברי מרכז • סוכות, רוטמן, וולדיגר וטל מתמודדים מול מועמדים חדשים | מי יעצב את פני המפלגה לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)
ההצבעה תתקיים ביום ראשון הקרוב בקרב 200 חברי מרכז • סוכות, רוטמן, וולדיגר וטל מתמודדים מול מועמדים חדשים | מי יעצב את פני המפלגה לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)
רמטכ"ל צה"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד המרכז ור' אמ"ץ לאחר הפיגוע הקשה במרחב הכפר תל בחטיבת שומרון. הרמטכ"ל הנחה על תגבור רחב של כוחות לחיזוק ההגנה במרחב ותפיסת כל המחבלים שהיו מעורבים באירוע. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב השומרון, לרבות כפר בית פוריק והכפר טובאס, שם החלה פעילות מבצעית נרחבת אמש.צוות בבלי
איראן דחתה הצעה ששיגר אליה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באמצעות ראש ממשלת עיראק עלי א-זידי, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. הדחייה הגיעה במהלך ביקורו הנוכחי של ראש ממשלת עיראק בטהרן. א-זידי ביקר בבית הלבן לפני כשבוע וחצי ונפגש עם טראמפ בחדר הסגלגל.צוות בבלי
צה"ל פרסם פרטים על האירוע הביטחוני בחטיבת שומרון: מחבלים תקפו אזרחים ישראלים שטיילו במרחב הסמוך לכפר תל. המחבלים גנבו את נשקו של איש ביטחון שהגיע למקום וירו לעבר האזרחים. מספר אזרחים נפגעו ופונו לבית חולים. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחר המחבלים וחסימות במרחב. הוטל כתר על העיר שכם והכפר תל.צוות בבלי
פיגוע ירי התרחש הבוקר באזור חוות גלעד בשומרון. 4 ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב קשה עד אנוש. על פי הדיווחים, קבוצת פלסטינים חטפה נשק מישראלים וביצעה ירי באמצעותו. משרד הבריאות הפלסטיני מדווח על 4 הרוגים פלסטינים ו-4 פצועים פלסטינים, שלושה מהם במצב קשה, בתקרית ליד הכפר תל דרומית-מערבית לשכם.צוות בבלי
צה"ל מסר כי התקבל דיווח על ירי במרחב חוות גלעד שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
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