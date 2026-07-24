דיווח על ירי באזור חוות גלעד שבשומרון

בבלי

איראן דחתה הצעה ששיגר אליה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באמצעות ראש ממשלת עיראק עלי א-זידי, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. הדחייה הגיעה במהלך ביקורו הנוכחי של ראש ממשלת עיראק בטהרן. א-זידי ביקר בבית הלבן לפני כשבוע וחצי ונפגש עם טראמפ בחדר הסגלגל.