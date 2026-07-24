הגיבור שנפל בחוות גלעד: בניהו מלט הי"ד קפץ להציל ונרצח מירי מחבלים

"בושו והכלמו"

בשיחת התעוררות השבוע תקף הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים בחריפות רבה את הוויכוחים של צעירי החרדים עם בני הציבור הסרוג, והזהיר כי מדובר בסכנה רוחנית חמורה ומוחלטת בגלל הפירצה בחומות | בדבריו גם מתח ביקורת לכך שבונים חומות מסביב לציבור ונרדמים (חרדים)