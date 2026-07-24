צה"ל מטיל עוצר יציאות ומגבר כוחות ביהודה ושומרון בעקבות הפיגוע
צה"ל הטיל עוצר יציאות ומבצע עיבוי כוחות רחב ביהודה ושומרון בעקבות הפיגוע בכפר תל. כוחות צה"ל נערכים לפעילות מבצעית נרחבת ברחבי הגזרה.
צה"ל הטיל עוצר יציאות ומבצע עיבוי כוחות רחב ביהודה ושומרון בעקבות הפיגוע בכפר תל. כוחות צה"ל נערכים לפעילות מבצעית נרחבת ברחבי הגזרה.
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