ברוך ה': הילד יובל כוגן אותר בריא ושלם לאחר יממה של חיפושים

בבלי

אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט הודיע כי כוחות אוגדת יהודה ושומרון נערכים לפעילות סיכולים משמעותית למעצר כל המחבלים המעורבים בפיגוע. "הקפצנו לכאן יחידות, יש עבודה רבה לפנינו. אנחנו יוצאים למבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר לכאן את השקט" אמר בלוט. לדבריו, הכוחות פועלים בנחישות ובאגרסיביות מבצעית כדי למנוע אירועים נוספים.