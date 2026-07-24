סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר
נועם שמחי יצא עם הסוס שלו לחיפושים, אך הוא טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ | 'הוא הסתכל עלי - תגידו מזמור לתודה' (בארץ)
נועם שמחי יצא עם הסוס שלו לחיפושים, אך הוא טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ | 'הוא הסתכל עלי - תגידו מזמור לתודה' (בארץ)
צה"ל ושב"כ תקפו והשמידו במהלך הלילה תשתיות טרור של חמאס במספר מרחבים ברצועת עזה, בהם מחסני אמצעי לחימה, תשתית לייצור נשק ותשתית תת-קרקעית. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף, RPG, פצצות מרגמה, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל. לאחר התקיפות זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה בתשתיות. צה"ל: חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש באופן שיטתי תוך ניסיונות שיקום בניין הכוח הצבאי שלו.צוות בבלי
אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט הודיע כי כוחות אוגדת יהודה ושומרון נערכים לפעילות סיכולים משמעותית למעצר כל המחבלים המעורבים בפיגוע. "הקפצנו לכאן יחידות, יש עבודה רבה לפנינו. אנחנו יוצאים למבצע נרחב בגזרת פיקוד המרכז, נפעל בכל דרך לבלום את ההסלמה ולהחזיר לכאן את השקט" אמר בלוט. לדבריו, הכוחות פועלים בנחישות ובאגרסיביות מבצעית כדי למנוע אירועים נוספים.צוות בבלי
אשה בת 24 פונתה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה בביתה • כוננים העניקו טיפול רפואי מיידי והיא פונתה לשיבא | המשפחה מבקשת תפילות עבור מיכל בת שרה איטא (חדשות חרדים)דוד הכהן
לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ עצרו לפני זמן קצר שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי היום בפאתי הכפר תל. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית חולים בשכם, שם נעצרו על ידי הכוחות בפעילות ממוקדת בלב העיר. המחבלים הועברו להמשך חקירה. זהות כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה לכוחות הביטחון, והם פועלים למעצרם.צוות בבלי
רס"ן יובל עזרא בן 27 מהרצליה ורס"ר בניהו מלט בן 32 מיצהר נפלו במהלך פעילות מבצעית • שניהם שירתו במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון | הודעה נמסרה למשפחות (צבא וביטחון)ב. ניסני
לאחר יממה של חיפושים אינטנסיביים באזור אשקלון • מאות כוחות חירום, זק"א ומשטרה פעלו ללא הפסקה | סוף טוב למרוץ נגד הזמן (בארץ)דוד הכהן
כוחות צה"ל פשטו על בית החולים א-תחצצי בשכם, לשם פונו הפצועים והגופות הפלסטינים מפיגוע הירי ליד חוות גלעד. לפי דיווחים פלסטיניים, הכוחות הגיעו כדי לקחת את גופתו של פארוק עדנאן רמצ'אן - המחבל שביצע את הירי לאחר שחטף נשק מאיש ביטחון.צוות בבלי
בהנחיית שרת התחבורה רגב, ספינה מצוידת באמצעי סריקה מתקדמים תצטרף למאמצי החיפוש • החיפושים נמשכים במרוץ נגד הזמן | 'כל דקה חשובה וכל סיוע יכול לעשות את ההבדל' (בארץ)דוד קליין
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