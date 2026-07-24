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סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר

נועם שמחי יצא עם הסוס שלו לחיפושים, אך הוא טעה בדרך והגיע לנקודה בה עמד הילד מתחת לעץ | 'הוא הסתכל עלי - תגידו מזמור לתודה' (בארץ)

כיכר השבת • בבלי • י' באב | 24.07.26 16:17