אש בציון: מתחם קבר בעל התניא עלה בלהבות, המשטרה חוקרת | צפו

מציאות נפיצה ביו"ש

בפיקוד המרכז מזהירים בהערכת מצב דרמטית כי למרות פעילות הסיכול המאסיבית של כוחות הביטחון נגד תשתיות הטרור, האיום מצד גורמים עוינים באיראן ובטורקיה, יחד עם התפשטות המאחזים והתחמשות החוליות המקומיות, מעמיד את הגזרה בפני סכנת התלקחות קשה (צבא וביטחון)