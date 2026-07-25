"יש ניסים בעולם": התושייה של הילד הנעדר בן ה-4 שהצילה את חייו
יובל קוגן בן ה-4 סיפר כיצד שרד, לאחר שאותר בריא ושלם לאחר 24 שעות של חיפושים באזור אשקלון | הסיפור המלא על הילד והרגעים המרגשים של המפגש עם המשפחה (בארץ)
יובל קוגן בן ה-4 סיפר כיצד שרד, לאחר שאותר בריא ושלם לאחר 24 שעות של חיפושים באזור אשקלון | הסיפור המלא על הילד והרגעים המרגשים של המפגש עם המשפחה (בארץ)
שריפה גדולה פרצה במתחם ציון בעל התניא בהאדיטש שבאוקראינה וגרמה לנזק כבד | המשטרה פתחה בחקירה (בעולם)בבלי
במסגרת סדרת תקיפות ממוקדות של צה"ל ברצועת עזה חוסל השבוע ראש חוליית נוח'בה שפשט לכיסופים בטבח שבעה באוקטובר, לצד בכיר במודיעין הצבאי ופעיל תצפיות אוויריות, זאת כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול מוחלט של תשתיות הטרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
יו"ר ישר! גדי איזנקוט מגבש אסטרטגיה פוליטית דרמטית ליום שאחרי הבחירות, הכוללת תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים ולכולם ללא שום פשרות, סירוב מוחלט למשא ומתן עם המפלגות הערביות, ושאיפה להקים ממשלה רחבה ויציבה שתפרק את הליכוד (פוליטי מדיני)חזקי שטרן ויוני גבאי
על פי חשיפת ה"ניו יורק טיימס", המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי נחוש להשיג ראש נפץ גרעיני בניגוד לקו של אביו, בעוד המודיעין האמריקאי מעריך כי הוא מקדם את הפרויקט במקביל להעברת רשת הצנטריפוגות למתקן התת-קרקעי המבוצר (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
על רקע ההתעצמות התת-ימית של אנקרה ודוקטרינת "המולדת הכחולה", מערכת הביטחון בוחנת במהלך דרמטי רכישת מטוסי P-8 פוסידון האמריקניים, הנחשבים למערכות המובילות בעולם ללוחמה נגד צוללות, כדי להגן על אסדות הגז ונתיבי השיט האסטרטגיים של ישראל (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
בפיקוד המרכז מזהירים בהערכת מצב דרמטית כי למרות פעילות הסיכול המאסיבית של כוחות הביטחון נגד תשתיות הטרור, האיום מצד גורמים עוינים באיראן ובטורקיה, יחד עם התפשטות המאחזים והתחמשות החוליות המקומיות, מעמיד את הגזרה בפני סכנת התלקחות קשה (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
עימות אלים בדרום הר חברון: פלסטינים התנפלו על חייל שרעה צאן בסוסיא, פצעו אותו באורח בינוני, גנבו את נשקו הצבאי ונמלטו. בעקבות סריקות מהירות הנשק אותר, ובמקביל כוחות הביטחון עצרו למעלה משבעים מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון (צבא וביטחון)ב. ניסני
בעקבות הדיווחים הסוערים על מתיחות דיפלומטית ודחיית הביקור המדיני על רקע המערכה באיראן ובלבנון, לשכת ראש הממשלה מודיעה רשמית כי בנימין נתניהו ימריא השבוע לארצות הברית ויקיים פגישה מכרעת ודרמטית יחד עם הנשיא דונלד טראמפ בבית הלבן (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
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