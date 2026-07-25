"הוא דרס פרה והגיש אותה לארוחה": טראמפ עקץ את כל מי שאפשר בערב יוצא דופן

עידן חדש בטהרן

על פי חשיפת ה"ניו יורק טיימס", המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי נחוש להשיג ראש נפץ גרעיני בניגוד לקו של אביו, בעוד המודיעין האמריקאי מעריך כי הוא מקדם את הפרויקט במקביל להעברת רשת הצנטריפוגות למתקן התת-קרקעי המבוצר (בעולם)