איראן מאשימה: אוקראינה תקפה ספינה שלנו, "לא נהסס להגן על בטחוננו"
איראן מאשימה כי אוקראינה תקפה ספינת סחר איראנית בים הכספי | "בהתאם לעקרון ההגנה העצמית, לא נהסס להגן על האינטרסים שלנו ועל ביטחוננו הלאומי" (בעולם)
איראן מאשימה כי אוקראינה תקפה ספינת סחר איראנית בים הכספי | "בהתאם לעקרון ההגנה העצמית, לא נהסס להגן על האינטרסים שלנו ועל ביטחוננו הלאומי" (בעולם)
בעקבות תיעוד של זריקות אבנים במהלך השבת בערד, ראש העיר יאיר מעיין יוצא במתקפה נגד הציבור החרדי ודורש להגביר את אכיפת המשטרה: “לא נשלים עם התופעות האלה. ערד הייתה ותישאר חילונית” (בארץ)משה כץ
טראמפ השתתף לראשונה בארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן | בין הומור ועקיצות, הנשיא הביע הערכה לתקשורת והבטיח להגיע גם בשנה הבאה (בעולם)אריה רוזן
יובל קוגן בן ה-4 סיפר כיצד שרד, לאחר שאותר בריא ושלם לאחר 24 שעות של חיפושים באזור אשקלון | הסיפור המלא על הילד והרגעים המרגשים של המפגש עם המשפחה (בארץ)בבלי
שריפה גדולה פרצה במתחם ציון בעל התניא בהאדיטש שבאוקראינה וגרמה לנזק כבד | המשטרה פתחה בחקירה (בעולם)בבלי
במסגרת סדרת תקיפות ממוקדות של צה"ל ברצועת עזה חוסל השבוע ראש חוליית נוח'בה שפשט לכיסופים בטבח שבעה באוקטובר, לצד בכיר במודיעין הצבאי ופעיל תצפיות אוויריות, זאת כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול מוחלט של תשתיות הטרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
יו"ר ישר! גדי איזנקוט מגבש אסטרטגיה פוליטית דרמטית ליום שאחרי הבחירות, הכוללת תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים ולכולם ללא שום פשרות, סירוב מוחלט למשא ומתן עם המפלגות הערביות, ושאיפה להקים ממשלה רחבה ויציבה שתפרק את הליכוד (פוליטי מדיני)חזקי שטרן ויוני גבאי
על פי חשיפת ה"ניו יורק טיימס", המנהיג העליון החדש של איראן מוג'תבא חמינאי נחוש להשיג ראש נפץ גרעיני בניגוד לקו של אביו, בעוד המודיעין האמריקאי מעריך כי הוא מקדם את הפרויקט במקביל להעברת רשת הצנטריפוגות למתקן התת-קרקעי המבוצר (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
על רקע ההתעצמות התת-ימית של אנקרה ודוקטרינת "המולדת הכחולה", מערכת הביטחון בוחנת במהלך דרמטי רכישת מטוסי P-8 פוסידון האמריקניים, הנחשבים למערכות המובילות בעולם ללוחמה נגד צוללות, כדי להגן על אסדות הגז ונתיבי השיט האסטרטגיים של ישראל (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
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