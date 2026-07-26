לקראת הריסה | לוחמי צה"ל מיפו בתי המחבלים מהפיגוע הרצחני בשומרון
כוחות צה"ל מיפו את בתיהם של שני המחבלים מפיגוע הירי הקטלני • ההיערכות לאטימה זמנית כצעד מקדים להריסה מלאה | תיחעודים מהפעילות (צבא וביטחון)
כוחות צה"ל מיפו את בתיהם של שני המחבלים מפיגוע הירי הקטלני • ההיערכות לאטימה זמנית כצעד מקדים להריסה מלאה | תיחעודים מהפעילות (צבא וביטחון)
גבר כבן 39 נכנס לים בחוף חופית במוצאי שבת ונעלם • צוותי זק"א וצוללנים סורקים במים ובחוף | החיפושים נמשכים בכוחות מתוגברים (בארץ)קובי רוזן
ערוצים שיעים מדווחים על עימותים וחילופי אש בין החות'ים לכוחות הנאמנים לסעודיה באזור מחוז אלג'וף בתימן. במקביל, סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות כנגד יעדים חות'ים במחוזות מארב ואלג'וף, בתגובה לתקיפות החות'ים הלילה על ג'יזאן. מחוז אלג'וף נושק למחוז צנעא, הבירה החות'ית והמרכז השלטוני שלהם.צוות בבלי
הנשיא דונלד טראמפ שקל 'מתקפה מסיבית' נגד איראן אך בכירי הצבא הציגו סיכונים במלאי המיירטים | החשש: שחיקה מסוכנת במערכות ההגנה | ההחלטה התגבשה ביום שישי • כל הפרטים על הסופ"ש הדרמטי בבית הלבן (אקטואליה)יוסי נכטיגל
כוחות צה"ל ושב"כ מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בכפר תל, בו נפלו רס"ן יובל עזרא ז"ל ורס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל. הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את הירי וחוסל במקום, וכן את ביתו של המחבל שחטף את הנשק ונעצר בשכם. המיפוי נעשה לקראת אטימה זמנית של הבתים כצעד מקדים להריסתם, בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור.צוות בבלי
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