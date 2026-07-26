חבר כנסת מיש עתיד מתפטר באופן מיידי - זה מי שיכנס במקומו

בבלי

כוחות צה"ל ושב"כ מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בכפר תל, בו נפלו רס"ן יובל עזרא ז"ל ורס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל. הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את הירי וחוסל במקום, וכן את ביתו של המחבל שחטף את הנשק ונעצר בשכם. המיפוי נעשה לקראת אטימה זמנית של הבתים כצעד מקדים להריסתם, בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור.