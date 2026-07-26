סוף טרגי לחיפושים: גופת הגבר שנעלם אותרה הבוקר
לאחר חיפושים נרחבים שנמשכו מאתמול • צוותי זק"א, משטרה וצוללנים סרקו את האזור | הגופה תועבר לזיהוי במכון לרפואה משפטית (בארץ)
לאחר חיפושים נרחבים שנמשכו מאתמול • צוותי זק"א, משטרה וצוללנים סרקו את האזור | הגופה תועבר לזיהוי במכון לרפואה משפטית (בארץ)
צה"ל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס: פארס אלמצרי, ראש מדור במטה הייצור של חמאס שפעל לייצור אמצעי לחימה תוך הפרת הסכם הפסקת האש, ומחמד אבו שכיאן, מחבל נוח'בה. שני המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם.צוות בבלי
חבר הכנסת רון כץ הגיש התפטרות מיידית ליו"ר הכנסת • במקומו יכנס מוחמד "שוקו" אבו אלהיג'א | סוף פרק של עשייה חקיקתית אינטנסיבית (פוליטי מדיני)דוד קליין
גבר כבן 39 נכנס לים בחוף חופית במוצאי שבת ונעלם • צוותי זק"א וצוללנים סורקים במים ובחוף | החיפושים נמשכים בכוחות מתוגברים (בארץ)קובי רוזן
ערוצים שיעים מדווחים על עימותים וחילופי אש בין החות'ים לכוחות הנאמנים לסעודיה באזור מחוז אלג'וף בתימן. במקביל, סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות כנגד יעדים חות'ים במחוזות מארב ואלג'וף, בתגובה לתקיפות החות'ים הלילה על ג'יזאן. מחוז אלג'וף נושק למחוז צנעא, הבירה החות'ית והמרכז השלטוני שלהם.צוות בבלי
כוחות צה"ל מיפו את בתיהם של שני המחבלים מפיגוע הירי הקטלני • ההיערכות לאטימה זמנית כצעד מקדים להריסה מלאה | תיחעודים מהפעילות (צבא וביטחון)ב. ניסני
הנשיא דונלד טראמפ שקל 'מתקפה מסיבית' נגד איראן אך בכירי הצבא הציגו סיכונים במלאי המיירטים | החשש: שחיקה מסוכנת במערכות ההגנה | ההחלטה התגבשה ביום שישי • כל הפרטים על הסופ"ש הדרמטי בבית הלבן (אקטואליה)יוסי נכטיגל
כוחות צה"ל ושב"כ מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בכפר תל, בו נפלו רס"ן יובל עזרא ז"ל ורס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל. הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את הירי וחוסל במקום, וכן את ביתו של המחבל שחטף את הנשק ונעצר בשכם. המיפוי נעשה לקראת אטימה זמנית של הבתים כצעד מקדים להריסתם, בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהליך סדור.צוות בבלי
בעקבות תיעוד של זריקות אבנים במהלך השבת בערד, ראש העיר יאיר מעיין יוצא במתקפה נגד הציבור החרדי ודורש להגביר את אכיפת המשטרה: “לא נשלים עם התופעות האלה. ערד הייתה ותישאר חילונית” (בארץ)משה כץ
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