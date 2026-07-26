תושב מכפר לבנוני שממנו פינה צה"ל: הרס בל יתואר
תושב מכפר זוטר אלע'רביה בלבנון, שממנו פינה צה"ל במסגרת ההסכם על אזורי הפיילוט, מדווח על הרס נרחב. לדבריו, כל הבתים בכפר מיועדים להריסה ולא ניתן לגור בהם. "הרס בל יתואר" אמר התושב.
תושב מכפר זוטר אלע'רביה בלבנון, שממנו פינה צה"ל במסגרת ההסכם על אזורי הפיילוט, מדווח על הרס נרחב. לדבריו, כל הבתים בכפר מיועדים להריסה ולא ניתן לגור בהם. "הרס בל יתואר" אמר התושב.
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