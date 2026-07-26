ביום שלישי: מפלגת 'הַקָהָל' משיקה את הקמפיין הרשמי

בבלי

כוחות צה"ל מחטיבת שומרון אטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בסוף השבוע האחרון, בו נפלו רס"ן יובל עזרא ז"ל ורס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל. המחבל חוסל במקום על ידי כוחות צה"ל בכפר תל. האטימה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. כוחות הביטחון מתכוונים להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית.