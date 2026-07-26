נצחון לפעילי הליכוד: בית הדין קבע - חייבים פריימריז
בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי והורה על פריימריז • "הליכוד איננה מפלגה של איש אחד" | ההחלטה שמחזקת את הדמוקרטיה הפנימית (פוליטי מדיני)
בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי והורה על פריימריז • "הליכוד איננה מפלגה של איש אחד" | ההחלטה שמחזקת את הדמוקרטיה הפנימית (פוליטי מדיני)
פברי אדריאנסיה, שהוביל את המאבק בשחיתות, נעצר בחשד להלבנת הון • 74 קילוגרמים של זהב ו-19 מיליון דולרים נתפסו בביתו | "זהו ציד מכשפות פוליטי" (בעולם)אריה לוי
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נשיא סוריה אבו מחמד אלג'ולאני אמר בראיון לאלג'זירה כי סוריה פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אלג'ולאני הדגיש: "אנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו אינטרס בכך. אם ההסכם הביטחוני יצליח, הוא יסלול דרך לשלום כולל, מבלי לוותר על זכותה של סוריה על הגולן הכבוש". בנוגע ללבנון, אמר כי סוריה תומכת בכך שהנשק יהיה בלעדית בידי המדינה הלבנונית, וכי "כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה".צוות בבלי
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משה יצחק גרונהויז נפצע בדקירה אכזרית בצאתו מבית כנסת • התוקף צעק 'אללה אכבר' והותקף במברג | 'דם על ידיו של ממדאני' - הקהילה מתכננת הפגנה (בעולם)ישראל גרוס
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