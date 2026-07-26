בג"ץ: "אלון שמריז לא יוכר כחלל צה"ל - קצרה ידינו מלהושיע"

בבלי

נשיא סוריה אבו מחמד אלג'ולאני אמר בראיון לאלג'זירה כי סוריה פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אלג'ולאני הדגיש: "אנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו אינטרס בכך. אם ההסכם הביטחוני יצליח, הוא יסלול דרך לשלום כולל, מבלי לוותר על זכותה של סוריה על הגולן הכבוש". בנוגע ללבנון, אמר כי סוריה תומכת בכך שהנשק יהיה בלעדית בידי המדינה הלבנונית, וכי "כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה".