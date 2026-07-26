בבלי
מבזק הבהרה חריגה מטהרן

חמיו של מוג'תבא חמינאי מצהיר: "הוא לא בקשר עם אף אחד"

הפוליטיקאי הבכיר חדאד-עאדל מבהיר כי חתנו בריא ושלם • דחה טענות על עסקים כלכליים והכנסות חריגות | על רקע היעדרותו מהלוויית אביו (בעולם)

אליהו לוי בבלי
עלי ומוג'תבא חמינאי
עלי ומוג'תבא חמינאי | צילום: צילום: רשתות ערביות
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