החל מהיום: חובת סימון לתעמולת בחירות שנוצרה בבינה מלאכותית
כללים חדשים של יו"ר ועדת הבחירות נכנסו לתוקף • כל תוכן שנוצר או נערך ב-AI יסומן בלוגו ייעודי | אי-עמידה בדרישות תיחשב הפרה של החוק (פוליטי מדיני)
כללים חדשים של יו"ר ועדת הבחירות נכנסו לתוקף • כל תוכן שנוצר או נערך ב-AI יסומן בלוגו ייעודי | אי-עמידה בדרישות תיחשב הפרה של החוק (פוליטי מדיני)
לאחר ההוראה לסמן סרטוני AI, ליברמן ראשון להפיק תעמולה מסומנת • נתניהו כמריונטה בידי גולדקנופף ודרעי | דימויים אנטישמיים מוכרים מהיסטוריה (פוליטי)דוד קליין
סרט דוקומנטרי חושף שיחה דרמטית בין ראש הממשלה לסנאטור המנוח • גרהאם תכנן להטיס טראמפ למלחמה בחיזבאללה | 'המטרה היא איראן, לא לבנון' (בעולם)ישראל גרוס
פקיסטן וקטאר הציגו הצעה להפסקת אש בת 10 ימים • פתיחת מצרי הורמוז לשיט עולמי כחלק מההסדר | המאמצים לחדש את המשא ומתן (בעולם)אליהו לוי
ראש הממשלה תוקף את איזנקוט בעקבות תגובות במפלגת הדמוקרטים לפיגוע • 'מחבלים רצחו שני לוחמים ובכירי גולן האשימו את המתיישבים' | 'זו הממשלה שלך - אין לך ממשלה בלי גולן ובלי הערבים' (פוליטי מדיני)דוד קליין
מפלגת 'זהות' פותחת הערב בירושלים סדרת כנסי שטח ברחבי הארץ • בהשתתפות אנשי ביטחון, רבנים ואישי ציבור | מועמדים חדשים ייחשפו בהמשך (פוליטי מדיני)דוד קליין
מפקד תחנת אשקלון חושף: בדקנו את כל התרחישים כולל מעורבות ההורים • חקירת הילד הזימה את השמועות ברשתות | הסיפור המלא מאחורי הקלעים (בארץ)אריה לוי
בני זוג ממרכז הארץ חשודים בגניבות מחנויות יוקרה באילת • שיתפו את ילדיהם בני 8 ו-9 במעשים והחביאו מותגים בעגלת התינוקת | 'אחת התפיסות הגדולות בשנים האחרונות' (משטרה ופלילים)משה כץ
ועדת הבחירות ושירות התעסוקה מגייסים עובדים למערכת הבחירות • דגש על מפונים ופצועי צה"ל | התשובה המפתיעה לגבי חרדים ללא הסדר (בארץ)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ