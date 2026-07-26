הדחה בהסתדרות: בר-דוד מפטר את קרונישסקי - "הייתה עסוקה בנופש"

"תנחומים למחבלים"

ראש הממשלה תוקף את איזנקוט בעקבות תגובות במפלגת הדמוקרטים לפיגוע • 'מחבלים רצחו שני לוחמים ובכירי גולן האשימו את המתיישבים' | 'זו הממשלה שלך - אין לך ממשלה בלי גולן ובלי הערבים' (פוליטי מדיני)