חשד: בני זוג יצאו לנופש באילת והפכו את הילדים לשותפים בגניבות
בני זוג ממרכז הארץ חשודים בגניבות מחנויות יוקרה באילת • שיתפו את ילדיהם בני 8 ו-9 במעשים והחביאו מותגים בעגלת התינוקת | 'אחת התפיסות הגדולות בשנים האחרונות' (משטרה ופלילים)
בני זוג ממרכז הארץ חשודים בגניבות מחנויות יוקרה באילת • שיתפו את ילדיהם בני 8 ו-9 במעשים והחביאו מותגים בעגלת התינוקת | 'אחת התפיסות הגדולות בשנים האחרונות' (משטרה ופלילים)
לאחר ההוראה לסמן סרטוני AI, ליברמן ראשון להפיק תעמולה מסומנת • נתניהו כמריונטה בידי גולדקנופף ודרעי | דימויים אנטישמיים מוכרים מהיסטוריה (פוליטי)דוד קליין
סרט דוקומנטרי חושף שיחה דרמטית בין ראש הממשלה לסנאטור המנוח • גרהאם תכנן להטיס טראמפ למלחמה בחיזבאללה | 'המטרה היא איראן, לא לבנון' (בעולם)ישראל גרוס
פקיסטן וקטאר הציגו הצעה להפסקת אש בת 10 ימים • פתיחת מצרי הורמוז לשיט עולמי כחלק מההסדר | המאמצים לחדש את המשא ומתן (בעולם)אליהו לוי
ראש הממשלה תוקף את איזנקוט בעקבות תגובות במפלגת הדמוקרטים לפיגוע • 'מחבלים רצחו שני לוחמים ובכירי גולן האשימו את המתיישבים' | 'זו הממשלה שלך - אין לך ממשלה בלי גולן ובלי הערבים' (פוליטי מדיני)דוד קליין
מפלגת 'זהות' פותחת הערב בירושלים סדרת כנסי שטח ברחבי הארץ • בהשתתפות אנשי ביטחון, רבנים ואישי ציבור | מועמדים חדשים ייחשפו בהמשך (פוליטי מדיני)דוד קליין
מפקד תחנת אשקלון חושף: בדקנו את כל התרחישים כולל מעורבות ההורים • חקירת הילד הזימה את השמועות ברשתות | הסיפור המלא מאחורי הקלעים (בארץ)אריה לוי
ועדת הבחירות ושירות התעסוקה מגייסים עובדים למערכת הבחירות • דגש על מפונים ופצועי צה"ל | התשובה המפתיעה לגבי חרדים ללא הסדר (בארץ)דוד קליין
משרד החוץ האיראני פרסם גינוי לתקיפה אוקראינית על ספינת סוחר איראנית בים הכספי, בה נהרג מלח איראני. איראן הודיעה כי תגן על האינטרסים שלה בהתאם לעקרונות ההגנה העצמית. סגן יו"ר הפרלמנט האיראני עלי ניקזד הצהיר: "הפעולה הנמהרת של אוקראינה לא תישאר ללא מענה". ניקזד הוסיף כי איראן ערוכה לכל הרפתקה אמריקאית-ישראלית, והזהיר את בריטניה, בולגריה ואוקראינה שלא להפוך לכלי משחק בידי האמריקאים. לדבריו, כל נקודה שתהווה מקור לתקיפה נגד איראן תהפוך למטרה לגיטימית.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ