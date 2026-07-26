נחשף: כך נתניהו בלם את גרהאם מלגייס את טראמפ נגד חיזבאללה

בבלי

משרד החוץ האיראני פרסם גינוי לתקיפה אוקראינית על ספינת סוחר איראנית בים הכספי, בה נהרג מלח איראני. איראן הודיעה כי תגן על האינטרסים שלה בהתאם לעקרונות ההגנה העצמית. סגן יו"ר הפרלמנט האיראני עלי ניקזד הצהיר: "הפעולה הנמהרת של אוקראינה לא תישאר ללא מענה". ניקזד הוסיף כי איראן ערוכה לכל הרפתקה אמריקאית-ישראלית, והזהיר את בריטניה, בולגריה ואוקראינה שלא להפוך לכלי משחק בידי האמריקאים. לדבריו, כל נקודה שתהווה מקור לתקיפה נגד איראן תהפוך למטרה לגיטימית.