גולדשמידט ו'צומת' מתאחדים: תמיכה בנתניהו וקריאה לגיוס חרדים
יו"ר העבודה לשעבר מאחד כוחות עם מפלגת רפול • הצהרה מראש על תמיכה בממשלת נתניהו ודרישה לגיוס חרדים | המהלך שמטרתו לעבור את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)
יו"ר העבודה לשעבר מאחד כוחות עם מפלגת רפול • הצהרה מראש על תמיכה בממשלת נתניהו ודרישה לגיוס חרדים | המהלך שמטרתו לעבור את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)
היצוא צנח ל-2.4 מיליארד דולר בלבד במחצית 2026 • ניסים זוארץ הודיע על פרישתו: 'אם לא ישתנה המצב - אפשר לסגור את הבורסה' | המשבר שמאיים לחסל את אחד מענפי היצוא המרכזיים (כלכלה בארץ)דוד ישראלי
הקבינט אישר ברוב קולות את הכנסת כוחות בינלאומיים לרצועה • בן גביר התנגד יחיד והזהיר: 'חמאס לא פורק מנשקו' | תושבי העוטף חוששים משיקום מוקדם (צבא וביטחון)אליהו לוי
מוטי לייטנר מכוון לדרוש שילוב של אליהו כליפה מישיבת ההסדר החרדית ברשימת ש"ס • קמפיין פרסומי נרחב צפוי לצאת בימים הקרובים | התוכנית האמיתית: לגיטימציה בדרך למפץ בימין (חדשות חרדים)דוד קליין
צה"ל תקף אתמול (שבת) במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל אלמאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל, ושימש בעבר כמפקד חוליית הרחפנים. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום.צוות בבלי
המלך הבחרייני יזם שיחה עם הנשיא הרצוג וביקש לפרסם פומבית • במערכת הביטחונית: מסר ישיר לאיראנים על הברית עם ישראל | הפעם השנייה בשבוע (מדיני)משה כץ
מכלית נפט פגעה היום במוקש ימי במצרי הורמוז, כך לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית | כתוצאה מהפיצוץ פרצה שריפה על הסיפון והספינה ככל הנראה בדרכה לטבוע לחלוטין | משמרות המהפכה: "מי שלא יעבור דרכנו ישא בהשלכות" (חדשות)ישראל לוי
נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מלך בחריין חמד בן עיסא אאל ח'ליפה. את השיחה ופרסומה יזם מלך בחריין. הרצוג מסר: "בשיחתנו דנו בחיזוק הידידות והיחסים המתהדקים בין ישראל לבחריין, וכן בחשיבותם של הסכמי אברהם, בהובלת ארצות הברית, לחיזוק הביטחון, היציבות והשגשוג במזרח התיכון כולו". הנשיא הוסיף כי שוחחו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה והדיאלוג בין מדינות האזור. הרצוג בירך את המלך על מנהיגותו והביע הערכה לתרומתו להעמקת השלום והיציבות.צוות בבלי
אחרי פירוק אוהלי התפילה במהלך הלילה • חוקרים הגיעו לזמן את הרב לחקירה | עשרות אברכים התאספו לתפילת מחאה (חדשות חרדים)חיים כהן
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