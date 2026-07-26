הקבינט אישר: כוחות בינלאומיים יכנסו לעזה - בן גביר יחיד מתנגד

בבלי

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מלך בחריין חמד בן עיסא אאל ח'ליפה. את השיחה ופרסומה יזם מלך בחריין. הרצוג מסר: "בשיחתנו דנו בחיזוק הידידות והיחסים המתהדקים בין ישראל לבחריין, וכן בחשיבותם של הסכמי אברהם, בהובלת ארצות הברית, לחיזוק הביטחון, היציבות והשגשוג במזרח התיכון כולו". הנשיא הוסיף כי שוחחו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה והדיאלוג בין מדינות האזור. הרצוג בירך את המלך על מנהיגותו והביע הערכה לתרומתו להעמקת השלום והיציבות.