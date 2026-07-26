קריסה חסרת תקדים: ענף היהלומים בישראל מתמוטט - הנשיא התפטר
היצוא צנח ל-2.4 מיליארד דולר בלבד במחצית 2026 • ניסים זוארץ הודיע על פרישתו: 'אם לא ישתנה המצב - אפשר לסגור את הבורסה' | המשבר שמאיים לחסל את אחד מענפי היצוא המרכזיים (כלכלה בארץ)
היצוא צנח ל-2.4 מיליארד דולר בלבד במחצית 2026 • ניסים זוארץ הודיע על פרישתו: 'אם לא ישתנה המצב - אפשר לסגור את הבורסה' | המשבר שמאיים לחסל את אחד מענפי היצוא המרכזיים (כלכלה בארץ)
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י האשים את ישראל בהסתת נשיא אוקראינה זלנסקי לתקוף ספינת סוחר איראנית בה נהרג מלח. עראקג'י הצהיר: "הפעולה שביצע האופורטוניסט היושב באוקראינה לא תישאר ללא תגובה. זלנסקי תקף ספינת סוחר איראנית והרג את אחד מאנשי צוותה. מדובר בפעולה המהווה הפרה ברורה של אמנת האו"ם, והיא בוצעה כתוצאה מהסתה של ישראל, במטרה לגרור את אירופה למלחמה". שר החוץ הוסיף כי הדגיש בשיחותיו עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי לענייני חוץ ועם שר החוץ הרוסי שהפעולה לא יכולה להישאר ללא תגובה.צוות בבלי
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צה"ל תקף אתמול (שבת) במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל אלמאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל, ושימש בעבר כמפקד חוליית הרחפנים. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום.צוות בבלי
המלך הבחרייני יזם שיחה עם הנשיא הרצוג וביקש לפרסם פומבית • במערכת הביטחונית: מסר ישיר לאיראנים על הברית עם ישראל | הפעם השנייה בשבוע (מדיני)משה כץ
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