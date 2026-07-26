בבלי
מבזק שפל של כל הזמנים

קריסה חסרת תקדים: ענף היהלומים בישראל מתמוטט - הנשיא התפטר

היצוא צנח ל-2.4 מיליארד דולר בלבד במחצית 2026 • ניסים זוארץ הודיע על פרישתו: 'אם לא ישתנה המצב - אפשר לסגור את הבורסה' | המשבר שמאיים לחסל את אחד מענפי היצוא המרכזיים (כלכלה בארץ)

דוד ישראלי בבלי
בורסת היהלומים הישראלית
בורסת היהלומים הישראלית | צילום: צילום: מרים אלסטר/Flash90
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מבזקים נוספים

19:10
בבלי

שר החוץ האיראני מאשים את ישראל בהסתת זלנסקי לתקוף ספינה איראנית

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י האשים את ישראל בהסתת נשיא אוקראינה זלנסקי לתקוף ספינת סוחר איראנית בה נהרג מלח. עראקג'י הצהיר: "הפעולה שביצע האופורטוניסט היושב באוקראינה לא תישאר ללא תגובה. זלנסקי תקף ספינת סוחר איראנית והרג את אחד מאנשי צוותה. מדובר בפעולה המהווה הפרה ברורה של אמנת האו"ם, והיא בוצעה כתוצאה מהסתה של ישראל, במטרה לגרור את אירופה למלחמה". שר החוץ הוסיף כי הדגיש בשיחותיו עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי לענייני חוץ ועם שר החוץ הרוסי שהפעולה לא יכולה להישאר ללא תגובה.

צוות בבלי
19:07
חדשות עם קנייטש

בסכום אסטרונומי של 1.5 מיליון שקלים: הפיגים כבשו את חברון | מעייריב

נערי שוליים שיסו כלב ענק לעבר עוברי אורח | חשיפה: הטלפון הכחול של חברון - לראשונה עם אפליקציות אינטרנטיות | השפל ההסברתי של החרים: הגרא"מ קירשנבוים במסר חריף | נמשכים אירועי האלימות נגד הרב פייבלזון | מהמגרש הפוליטי אל השותפות העסקית - מי יהיו הלקוחות? (מעייריב)

איצלה כץ
19:02
"מגיע לכם"

קמפיין בחירות בחו"ל: איזנקוט מציף את קפריסין בשלטים

מפלגת 'ישר' מציבה שלטי ענק ביעדי נופש באירופה • המסר: 'ישראלים, תהנו! מגיע לכם' | הקמפיין צפוי להתרחב ליעדים נוספים (פוליטי מדיני)

דוד קליין
18:39
יום לפני וושינגטון

הקבינט אישר: כוחות בינלאומיים יכנסו לעזה - בן גביר יחיד מתנגד

הקבינט אישר ברוב קולות את הכנסת כוחות בינלאומיים לרצועה • בן גביר התנגד יחיד והזהיר: 'חמאס לא פורק מנשקו' | תושבי העוטף חוששים משיקום מוקדם (צבא וביטחון)

אליהו לוי
18:34
הסערה מתעצמת

בהמשך לקמפיין הצהוב: זה הנציג שלייטנר דורש לשלב בש"ס

מוטי לייטנר מכוון לדרוש שילוב של אליהו כליפה מישיבת ההסדר החרדית ברשימת ש"ס • קמפיין פרסומי נרחב צפוי לצאת בימים הקרובים | התוכנית האמיתית: לגיטימציה בדרך למפץ בימין (חדשות חרדים)

דוד קליין
18:29
איחוד פוליטי בגוש הימין

גולדשמידט ו'צומת' מתאחדים: תמיכה בנתניהו וקריאה לגיוס חרדים

יו"ר העבודה לשעבר מאחד כוחות עם מפלגת רפול • הצהרה מראש על תמיכה בממשלת נתניהו ודרישה לגיוס חרדים | המהלך שמטרתו לעבור את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)

דוד קליין
18:03
בבלי

צה"ל חיסל את מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס במרכז עזה

צה"ל תקף אתמול (שבת) במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל אלמאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. עיד היה אחראי על ייצור כטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל וכוחות צה"ל, ושימש בעבר כמפקד חוליית הרחפנים. לפי צה"ל, עיד ניסה לאחרונה לשקם את המערך האווירי של חמאס תוך הפרת הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום.

צוות בבלי
17:57
איתות אסטרטגי

מסר לטהרן: מלך בחריין ביקש לפרסם את השיחה עם הרצוג 

המלך הבחרייני יזם שיחה עם הנשיא הרצוג וביקש לפרסם פומבית • במערכת הביטחונית: מסר ישיר לאיראנים על הברית עם ישראל | הפעם השנייה בשבוע (מדיני)

משה כץ
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