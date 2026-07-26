קמפיין בחירות בחו"ל: איזנקוט מציף את קפריסין בשלטים

בבלי

שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י האשים את ישראל בהסתת נשיא אוקראינה זלנסקי לתקוף ספינת סוחר איראנית בה נהרג מלח. עראקג'י הצהיר: "הפעולה שביצע האופורטוניסט היושב באוקראינה לא תישאר ללא תגובה. זלנסקי תקף ספינת סוחר איראנית והרג את אחד מאנשי צוותה. מדובר בפעולה המהווה הפרה ברורה של אמנת האו"ם, והיא בוצעה כתוצאה מהסתה של ישראל, במטרה לגרור את אירופה למלחמה". שר החוץ הוסיף כי הדגיש בשיחותיו עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי לענייני חוץ ועם שר החוץ הרוסי שהפעולה לא יכולה להישאר ללא תגובה.