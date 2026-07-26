במענה לשאלה: הראשל"צ במכתב ביקורת חריף - פרסום ראשון
הראשל"צ קובע בפסק הלכה חריף: אין חובת ציות להורים בנושא לימודים • "בישיבות תיכוניות יש בעיות של יראת שמיים ושנאת חרדים" | המכתב המלא שנחשף (יהדות)
הראשל"צ קובע בפסק הלכה חריף: אין חובת ציות להורים בנושא לימודים • "בישיבות תיכוניות יש בעיות של יראת שמיים ושנאת חרדים" | המכתב המלא שנחשף (יהדות)
98.5% מחברי המרכז הצביעו בבחירות הפנימיות • סטרוק במקום ראשון, רוטמן שני, סוכות שלישי | מנכ"ל יש"ע עקף את ח"כ וולדיגר במקום החמישי (פוליטי מדיני)דוד קליין
תחקיר של הניו יורק טיימס חושף את מעורבותו האישית של הנשיא בהסבת המטוס • מערכות בטיחות חיוניות לא הותקנו בשל לחץ הזמנים | המירוץ החל כאשר הנשיא טראמפ הורה להאיץ את לוחות הזמנים באופן לא ריאלי, מה שעלה למשלם המסים מאות מליונים | הפשרות שנעשו בדרך - והמחיר ששולם באנקרה (בעולם)בבלי
ראש השב"כ יזם את הפגישה בעקבות דברי בנט בתקשורת • השיחה עסקה בממלכתיות השב"כ ובאיומים כלפי נבחרי ציבור | פרטי הפגישה המסתורית (פוליטי מדיני)משה כץ
יו"ר ועדת הבחירות קבע כי הסרטון מציג אירוע שלא התרחש • הורה להסיר מיידית מכל הרשתות החברתיות | פסיקה תקדימית בעידן ה-AI (פוליטי מדיני)דוד קליין
ראש הממשלה הבהיר בראיון לפוקס ניוז את השלכות פגיעה במדינת ישראל • תקף את ראש עיריית ניו יורק: 'מלבה שנאה ופחד' | הדברים המלאים ערב הטיסה לוושינגטון (בעולם)ישראל גרוס
שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י האשים את ישראל בהסתת נשיא אוקראינה זלנסקי לתקוף ספינת סוחר איראנית בה נהרג מלח. עראקג'י הצהיר: "הפעולה שביצע האופורטוניסט היושב באוקראינה לא תישאר ללא תגובה. זלנסקי תקף ספינת סוחר איראנית והרג את אחד מאנשי צוותה. מדובר בפעולה המהווה הפרה ברורה של אמנת האו"ם, והיא בוצעה כתוצאה מהסתה של ישראל, במטרה לגרור את אירופה למלחמה". שר החוץ הוסיף כי הדגיש בשיחותיו עם הנציגה העליונה של האיחוד האירופי לענייני חוץ ועם שר החוץ הרוסי שהפעולה לא יכולה להישאר ללא תגובה.צוות בבלי
נערי שוליים שיסו כלב ענק לעבר עוברי אורח | חשיפה: הטלפון הכחול של חברון - לראשונה עם אפליקציות אינטרנטיות | השפל ההסברתי של החרים: הגרא"מ קירשנבוים במסר חריף | נמשכים אירועי האלימות נגד הרב פייבלזון | מהמגרש הפוליטי אל השותפות העסקית - מי יהיו הלקוחות? (מעייריב)איצלה כץ
מפלגת 'ישר' מציבה שלטי ענק ביעדי נופש באירופה • המסר: 'ישראלים, תהנו! מגיע לכם' | הקמפיין צפוי להתרחב ליעדים נוספים (פוליטי מדיני)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ