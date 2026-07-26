"זו המכלית שלנו": טראמפ תקף אחרי שאיראן הציבה תנאי חדש
טראמפ ממשיך בציוצים לוחמניים בעוד איראן מנהלת מגעים דיפלומטיים | החשש ממחסור במיירטים מעכב הסלמה צבאית נוספת במזרח התיכון (בעולם)
טראמפ ממשיך בציוצים לוחמניים בעוד איראן מנהלת מגעים דיפלומטיים | החשש ממחסור במיירטים מעכב הסלמה צבאית נוספת במזרח התיכון (בעולם)
דיירי בניין ביקשו להרחיב מרפסות • שכנה דתייה התנגדה בטענה שזה יחסום הקמת סוכה כשרה | ועדת הערר תכריע בשאלה עקרונית (חוק ומשפט)משה כץ
ההצבעה נפתחה בשעה 11:00 ותימשך עד 20:00 • נתניהו מבקש 8 שריונים במקומות 2-29 ברשימה | לחץ מלשכת ראש הממשלה על שרים לפרסם תמיכה (פוליטי מדיני)דוד קליין
איראן ממשיכה ללעוג לארה"ב, ברקע התקפלותו האחרונה של הנשיא טראמפ והדיווחים לפיהם הורה על ביטול המתקפה הגדולה אותה תכנן | בינתיים, האיראנים מפרסמים סרטון לגו חדש, בו נראה חייל אמריקני נוחת באי חארג' ונמס בחום הכבד (מעניין)אליהו לוי
שריפה חסרת תקדים בהיקפה ממשיכה לכלות את היערות של מחוז ז'ירונד בצרפת | נשיא צרפת עמנואל מקרון כינס ישיבת חירום בעקבות המצב | האש מתקרבת לעיר הגדולה בורדו, אולם כעת פינויה עדיין אינו על הפרק | בתיעוד אווירי ניתן לראות את היקף השריפה שממשיכה להתפשט ללא שליטה (בעולם)ישראל גראדווהל
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר בראיון לרשת 'סקיי ניוז' כי איראן כבר תקפה את אוקראינה מאז טהרן מספקת נשק לרוסיה | הדברים נאמרו לאחר תקיפה של ספינה איראנית על ידי אוקראינה, איראן הבטיחה להגיב | כזכור, הנשיא זלנסקי חשף בשבת שיתוף פעולה מודיעיני בין מוסקבה לטהרן • תמונות לוויין רוסיות מגיעות לאיראן לפני תקיפות במפרץ (בעולם)ישראל גראדווהל
שריפה פרצה במפעלי שטראוס וטפוגן ועשן כבד מכסה את האזור | תושבי שכונת המוזיקה התבקשו להישאר בבתיהם (בארץ)קובי רוזן
דובר צה"ל דיווח כי לפני זמן קצר יירט צה"ל שני כלי טיס בלתי מאויישים שזוהו במרחב גבול ירדן. בחסדי השם, כלי הטיס לא חצו לשטח ישראל. מקור השיגור נבדק כעת. לא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות.צוות בבלי
צה"ל יירט לפני זמן קצר שני כלי טיס בלתי מאויישים שזוהו במרחב גבול ירדן. בחסדי השם, כלי הטיס לא חצו לשטח ישראל. מקור השיגור נבדק כעת. לא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות.צוות בבלי
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