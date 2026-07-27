מאבק חריג בחולון: השכנה הדתייה נלחמת על זכותה להקים סוכה

שיתוף פעולה איראני-רוסי

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר בראיון לרשת 'סקיי ניוז' כי איראן כבר תקפה את אוקראינה מאז טהרן מספקת נשק לרוסיה | הדברים נאמרו לאחר תקיפה של ספינה איראנית על ידי אוקראינה, איראן הבטיחה להגיב | כזכור, הנשיא זלנסקי חשף בשבת שיתוף פעולה מודיעיני בין מוסקבה לטהרן • תמונות לוויין רוסיות מגיעות לאיראן לפני תקיפות במפרץ (בעולם)