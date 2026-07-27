60 עצירים ביטחוניים משוחררים היום לעזה - צה"ל: "חקירתם מוצתה"
60 עצירים מכלא עופר ומשדה תימן משוחררים לרצועה • צה"ל מבהיר: אינם מחבלים וחקירתם מוצתה | השחרור הנרחב ביותר מאז ההסכם (צבא וביטחון)
60 עצירים מכלא עופר ומשדה תימן משוחררים לרצועה • צה"ל מבהיר: אינם מחבלים וחקירתם מוצתה | השחרור הנרחב ביותר מאז ההסכם (צבא וביטחון)
פרטים חדשים ודרמטיים נחשפים על המשבר הדיפלומטי שקדמה לפגישה המכריעה בין נתניהו לטראמפ, לאחר שהובהר לירושלים כי עליה להציג התקדמות ממשית בעזה – מה שהוביל לאישור מהיר של כוח ייצוב בין-לאומי לרצועה למרות שחמאס טרם התפרק מנשקו (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בראיון מיוחד לאתר אקסיוס הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא ערוך ומוכן לנקוט בצעדים לוחמניים חריפים אם המאמצים הדיפלומטיים מול טהרן ייכשלו, בעוד שבאיראן מבהירים כי הערוצים נותרו פתוחים אך מזהירים מהשתלטות זרה על נתיבי הים (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל חיסל מחבל ג'יהאד שלקח חלק בשחרור חטוף אך שב לטרור • מפקד משטרת חמאס שניהל מערכות רצח סוכל | המבצעים הושלמו בהצלחה (צבא וביטחון)ב. ניסני
סערה בנווה שמיר: תושבים עתרו בדרישה לשחיה מעורבת | דין תורה דרמטי על הישיבה הקטנה הליטאית ברכסים | טרגדיה בבעלזא: הרה"ח ר' יעקב פרבר ז"ל נפטר לאחר מחלה קשה - ב'פלג' חגגו | פסק הלכה דרמטי בטבריה: הגבלות על כניסת מתפללים לציון רבי מאיר בעל הנס | מאבק משפטי על מרפסת סוכה בחולון (מעייריב)איצלה כץ
בטיסה חשודה שהמריאה מטהרן והוסטה לחודיידה, הבריחה איראן בכירי משמרות המהפכה וציוד צבאי מתקדם לתימן כדי לחזק את החות'ים, במטרה לשפר את יכולות הטילים והכטמ”מים שלהם, ולאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים החשובים בים סוף (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
תאונה קטלנית בכביש 5504 סמוך לניר אליהו: צעיר כבן 18 נהרג במקום לאחר שהרכב הפרטי שבו נהג התנגש בעוצמה באוטובוס. לוחמי האש חילצו את הצעיר מבין הריסות הרכב כשהוא מוגדר במצב אנוש וסובל מחבלת ראש קשה, אך לצוותי מד"א וזק"א לא נותרה ברירה אלא לקבוע את מותו בזירה. נהג האוטובוס נפצע באורח קל ופונה לבית החולים מאיר. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות.מישאל לוי
צ'אד הודיעה היום על פרישתה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. המדינה מצטרפת לבורקינה פאסו, מאלי וניז'ר שכבר פרשו מבית הדין. צ'אד נימקה את הצעד בסלקטיביות בפעילות בית הדין ובחוסר אפקטיביות לאורך שנים. לפני כן הודיעה גם ונצואלה על פרישה מבית הדין.צוות בבלי
צה"ל תקף בסוף השבוע ברצועת עזה וחיסל שני מחבלים. בדרום הרצועה חוסל עמרו אבו אלריש, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של גא"פ, שלקח חלק בשחרור אזרח ישראלי משבי הארגון. אבו אלריש לחם נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה, היה מעורב במתווי טרור, קידם מתווים נוספים לאחרונה והכשיר מחבלי נוח'בה. בצפון הרצועה חוסל עבד אלנאצר אלעזיז מקאדמה, מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון, שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים. שני המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.צוות בבלי
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