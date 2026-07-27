המשטרה מבקשת עזרה: האם חטפה את ילדיה ונעלמה באזור ירושלים

יש דברים נסתרים

פרטים חדשים ודרמטיים נחשפים על המשבר הדיפלומטי שקדמה לפגישה המכריעה בין נתניהו לטראמפ, לאחר שהובהר לירושלים כי עליה להציג התקדמות ממשית בעזה – מה שהוביל לאישור מהיר של כוח ייצוב בין-לאומי לרצועה למרות שחמאס טרם התפרק מנשקו (פוליטי מדיני)