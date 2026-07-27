צה"ל חיסל שני מחבלים בעזה - אחד מהם היה מעורב בשחרור חטוף ישראלי

סוף פסוק?

הנשיא האמריקני הבהיר בריאיון כי השיחות עם טהראן חייבות להתקדם במהירות • "נחזור לפעולה צבאית עוצמתית אם המשא ומתן ייכשל", הבהיר. הוא גם הסביר מדוע לא פתח באש באיראן בימים האחרונים | האזהרה שמטרידה את איראן (בעולם)