צה"ל חיסל שני מחבלים בעזה - אחד מהם היה מעורב בשחרור חטוף ישראלי
צה"ל תקף בסוף השבוע ברצועת עזה וחיסל שני מחבלים. בדרום הרצועה חוסל עמרו אבו אלריש, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של גא"פ, שלקח חלק בשחרור אזרח ישראלי משבי הארגון. אבו אלריש לחם נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה, היה מעורב במתווי טרור, קידם מתווים נוספים לאחרונה והכשיר מחבלי נוח'בה. בצפון הרצועה חוסל עבד אלנאצר אלעזיז מקאדמה, מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון, שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים. שני המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.