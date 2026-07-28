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מבזק בבלי

צה"ל: התרעות בכיסופים היו זיהוי שווא

דובר צה"ל הבהיר כי התרעות שהופעלו לפני זמן קצר באזור כיסופים היו זיהוי שווא.

צוות בבלי בבלי
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