גפני בראיון חריף: "הציונות הדתית? כמו כל מפלגה חילונית אחרת"

בבלי

מתקן נפט בעיר בקיק שבמזרח סעודיה, לחופי המפרץ הפרסי, נפגע הבוקר ממתקפת כטב"מים. החות'ים קיבלו אחריות על התקיפה, למרות שהמקום מרוחק יותר מאלף ק"מ מהשטח שבשליטתם בתימן. סעודיה האשימה את המיליציות השיעיות בעיראק, אך אלו הכחישו מעורבות.