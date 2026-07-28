יהודה אבידן ימונה למ"מ הרבנות הראשית: ההתנגדויות כבר בדרך
יהודה אבידן צפוי להתמנות לממלא מקום מנכ"ל הרבנות • ניגודי עניינים בתחום הכשרות והקשרים המשפחתיים | "חקירת המשטרה הסתיימה" (חדשות חרדים)
יהודה אבידן צפוי להתמנות לממלא מקום מנכ"ל הרבנות • ניגודי עניינים בתחום הכשרות והקשרים המשפחתיים | "חקירת המשטרה הסתיימה" (חדשות חרדים)
ראש הממשלה הגיע לפגישה מכרעת עם טראמפ • ישראל תציג ראיות על העברת צנטריפוגות למתקן התת-קרקעי | הביקור השביעי מאז ינואר (בעולם)ישראל גרוס
פיגום מתכת הוקם בכיכר אליכאני באספהאן שבה התקיימו מחאות • 10 נידונים למוות מקבלים 'ביקור אחרון' במאסר | החשש: הוצאות להורג פומביות (בעולם)אליהו לוי
מתקן נפט בעיר בקיק שבמזרח סעודיה, לחופי המפרץ הפרסי, נפגע הבוקר ממתקפת כטב"מים. החות'ים קיבלו אחריות על התקיפה, למרות שהמקום מרוחק יותר מאלף ק"מ מהשטח שבשליטתם בתימן. סעודיה האשימה את המיליציות השיעיות בעיראק, אך אלו הכחישו מעורבות.צוות בבלי
הרכב מורחב של תשעה שופטים דן בחוק הקפאת המעצרים • הייעוץ המשפטי לממשלה והכנסת המליצו יחד על ביטול | עו"ד חרדי בודד ניסה להגן - והותקף בחריפות (חדשות חרדים)דוד קליין
רעול פנים ניפץ את דלת הזכוכית בשעות הלילה המאוחרות • המערכת מפנה אצבע מאשימה כלפי הדרג הפוליטי ושר התקשורת | "דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר" (חדשות)משה כץ
יו"ר דגל התורה קובע תנאי ברזל לקואליציה הבאה • "היה צריך להעביר את הרפורמה המשפטית לאט לאט" | הריאיון המלא ביתד נאמן (חדשות חרדים)דוד קליין
היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום | בהמשך השבוע: שרב ועומס חום קיצוני (מזג האוויר)בבלי
המשטר האיראני הוציא להורג היום לפנות בוקר באיספהאן שני מעצורים ממחאות ינואר: אמיר חסין ספארי ועבדאלפאזל ספאהי. השניים הורשעו בהריגת שוטרים במהלך המהומות בכיכר עלי ח'אני. אזרחים רבים התאספו הלילה מול אתר ההוצאה להורג וקראו קריאות נגד המשטר: "חסרי כבוד חסרי כבוד". שוטרים פיזרו את המפגינים בגז ובירי. לפי דיווחי אופוזיציה, שוטרים קראו בלעג לבני משפחות המוצאים להורג "לבכות חזק יותר".צוות בבלי
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