הועידה של ערוץ 14: זה מה ששר הביטחון חושף על הפעילות באיראן וביו"ש

בבלי

שר הביטחון הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו. כמו כן, הורה להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף, לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור שמס, שפונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע.