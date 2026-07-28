"יש לי תשובה אבל אני מסרב להגיד": עבאס נמנע מהצהרה מפורשת
יו"ר רע"ם התחמק בראיון סוער מלהגדיר את חמאס כארגון טרור • "יש לי תשובה חד משמעית אבל אני לא רוצה להגיד אותה" | "זה שטיפת מוח מבחינתי" (פוליטי מדיני)
יו"ר רע"ם התחמק בראיון סוער מלהגדיר את חמאס כארגון טרור • "יש לי תשובה חד משמעית אבל אני לא רוצה להגיד אותה" | "זה שטיפת מוח מבחינתי" (פוליטי מדיני)
צה"ל חיסל אתמול בתקיפה אווירית בחאן יונס את המחבל מחמד חליל מחמד אסלם, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור גא"פ. אסלם פיקד במהלך הטבח ב-7 באוקטובר על חוליית מחבלים שחטפה אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי דובר צה"ל, המחבל היווה איום מיידי וחוסל בתקיפה מדויקת.צוות בבלי
מיליציות שיעיות מעיראק נכנסו לאיראן במסגרת היערכות למלחמה קרקעית • טראמפ מזהיר: "לא נשאר הרבה זמן" | הפער הטכנולוגי מציב אותן בסיכון גבוה (בעולם)אליהו לוי
רעש בעוצמה 7.1 הכה את קיושו והוביל לאזהרת צונאמי • 150 אלף תושבים פונו מבתיהם | תיעודים דרמטיים מהשטח (בעולם)אריה לוי
מרנן ורבנן שיגרו מכתב חריג לשופטי בג"ץ • "גיוס בני תורה אסור בתכלית האיסור" | עמדת התורה הברורה לקראת הדיון המכריע (חדשות חרדים)דוד קליין
כתב אישום הוגש נגד שמעון טובול בגין תקיפת עובדים בתחנת דלק בעזה • טובול: 'המפקדים גיבו אותי, זו רדיפה פוליטית' | על רקע משבר הביטחון בדרום (משטרה ופלילים)יאיר טל
מקורות רוסיים מדווחים על מתקפת כטב"מים אוקראינית ענקית הבוקר על מוסקבה, בהיקף של 390 כטב"מים. מרכז ההפצה של חברת 3PL הסמוך למתחם ענקית הקמעונאות Wildberries עולה באש בשריפה גדולה. יעדים נוספים נפגעו, ביניהם בנייני משרדים ומגורים.צוות בבלי
ראש הממשלה לשעבר מאשר לראשונה את הפגישה עם ראש השב"כ • "נתתי עצה, אני תמיד מתייצב לביטחון ישראל" | התקפה חריפה על קטאר ונתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
שר הביטחון הנחה את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני שמנסה להרים מחדש את ראשו. כמו כן, הורה להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף, לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור שמס, שפונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע.צוות בבלי
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