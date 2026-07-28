מבזק סערה פוליטית

"יש לי תשובה אבל אני מסרב להגיד": עבאס נמנע מהצהרה מפורשת

יו"ר רע"ם התחמק בראיון סוער מלהגדיר את חמאס כארגון טרור • "יש לי תשובה חד משמעית אבל אני לא רוצה להגיד אותה" | "זה שטיפת מוח מבחינתי" (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • י"ד באב | 28.07.26 13:06