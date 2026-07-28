בנט מאשר: "ראש השב"כ זימן אותי" - יעצתי לו בנושא בטחוני

סערה פוליטית

יו"ר רע"ם התחמק בראיון סוער מלהגדיר את חמאס כארגון טרור • "יש לי תשובה חד משמעית אבל אני לא רוצה להגיד אותה" | "זה שטיפת מוח מבחינתי" (פוליטי מדיני)